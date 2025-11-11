El reencuentro de Mauro Icardi con sus dos hijas después de cinco meses contó con la colaboración de Wanda Nara, en parte por el duro nuevo informe del Ministerio Público Tutelar.

“Desde el punto de vista psíquico-jurídico, estas maniobras que hacen referencia Wanda y Mauro con respecto a sus hijas, no responden a necesidades del niño o niña adolescente, sino a conflictos adultos no tramitados”, comenzó la licenciada Fernanda Mattera.

“Remitiéndonos al caso de la señora Nara, a lo largo de estos meses de intervención se han detectado y señalado diversas obstrucciones directas, como ser las dificultades tecnológicas atravesadas para poder habilitar a un canal de comunicación paterno filial”, apuntó contra Wanda", continuó.

Licenciada Fernanda Mattera. (@lic.fernanda.mattera)

Entonces, Mattera describió: “Permanece habilitado el grupo de WhatsApp, que sigue siendo utilizado activamente por Icardi para enviarle mensajes afectivos a sus hijas, persistiendo en ello, aun cuando estas no le responden”.

Es que Wanda solo dejaba que las nenas hagan videollamadas con su propio teléfono.

Cómo sufren las nenas y el palito para Mauro Icardi

Además, la funcionaria se queja de que no cumple con la solicitud de no mostrar a las menores en redes sociales, o que habla mal del Icardi y su pareja: “Lo que impacta negativamente e interfiere en los sentimientos de las niñas”.

“Dicha conducta también es mantenida por el señor Icardi, habiéndose señalado el dolor psíquico que le genera que ciertas publicaciones en sus redes que retroalimentan el conflicto parental”, cerró.