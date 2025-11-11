La visita de Wanda Nara al espectáculo de Martín Cirio en el microestadio de Atlanta generó polémica, y Mauro Icardi fue aludido de forma despectiva por la multitud presente.

Es que se filtró un video en el cual se escucha con claridad como “10.000 personas gritaban ¡manicero!” sin parar, contó Gustavo Méndez.

Además, en el video que pasaron en La Mañana con Moria se veía cómo la conductora de MasterChef Celebrity sonreía en silencio con picardía.

Wanda Nara en los Premios Ídolo Argentina 2025 (Foto: Movilpress).

Las chicas estaban en el show

La cuestión se habría complicado un poco más, ya que además circularon fotos de las hijas en común de Wanda y Mauro de esa misma noche, con lo cual podrían haber sido testigos de la humillación a su papá.

“¿Lo escucharon o no la hijas?”, planteó el periodista.