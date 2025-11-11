Un nuevo escándalo sacudió las grabaciones de MasterChef Celebrity en los últimos días y dejó a todos en shock. Según trascendió, La Joaqui protagonizó un fuerte cruce con Wanda Nara en defensa de Valu Cervantes, la esposa de Enzo Fernández, y la situación obligó a interrumpir las grabaciones.

El episodio habría ocurrido este lunes 10 de noviembre, justo cuando se filmaba la despedida de Valu Cervantes del reality. Todo empezó como un momento emotivo, con Wanda poniéndose en el lugar de Valu y llamando a todos los participantes para despedirla con cariño. Pero desde el balcón, La Joaqui no se la creyó ni un poco.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

Según relató la panelista Paula Varela en Intrusos, La Joaqui bajó del balcón y encaró a Wanda Nara delante de todos. “Le tiró en cara los mensajes de Enzo a Wanda, ella los habría visto porque se los habría mostrado Valu Cervantes. Le molestó que Wanda se haga la buena”, detalló Varela.

REVELARON CÓMO FUE EL FUERTE CRUCE ENTRE LA JOAQUI Y WANDA NARA POR LOS MENSAJES A LA PAREJA DE CALU CERVANTES

La reacción de Wanda fue de total sorpresa. “No se lo vio venir, porque ya le había aclarado a Valu Cervantes que esos mensajes no existieron”, agregó la panelista. El clima se puso tan tenso que la producción decidió frenar la grabación y, según trascendió, optó por no mostrar la pelea al aire para cuidar la imagen de la conductora y mantener la despedida de Valu como una escena emotiva.

Mientras tanto, Valentina Cervantes prefirió no alimentar la polémica. Según contó Varela, la esposa de Enzo Fernández busca evitar cualquier conflicto público para resguardar al futbolista. Incluso, Marcela Tauro sumó que las esposas de los jugadores de la Selección Argentina habrían pactado mantener un perfil bajo ante cualquier escándalo mediático.

Foto: captura Telefe

Así, mientras La Joaqui sigue firme en la competencia, el supuesto escándalo deja en claro que la paz en MasterChef dura poco. El cruce con Wanda Nara por los supuestos mensajes con Enzo Fernández expuso las internas y en SQP Majo Martino le agregó picantes detalles.

