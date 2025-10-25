Valu Cervantes se lució esta semana en MasterChef Celebrity con uno de sus platos fuertes, milanesa de pollo con guarnición de acelga y salsa blanca, menú por el que fue más que agasajada por el jurado y por el que le hizo una promesa a Enzo Fernández frente a Wanda Nara tras los rumores.

Valentina Cervantes hizo una milanesa de pollo con acelga y salsa blanca en MasterChef (Foto: captura de Telefé).

“Esto vos no lo hiciste… es un cuadro, da lástima tocarlo, yo quiero mostrarles a todos lo que es una milanesa perfecta… ¿todavía crees que te estoy cargando? Me enternece que creas que te estoy tomando el pelo, este es el camino”, le dijo Germán Martitegui.

Valentina Cervantes en MasterChef (Foto: captura de Telefé).

“Es la que les hago a mis hijos y a mi familia, el mundo milanesa para mí es excepcional, me considero muy buena haciéndolas”, comentó por su parte la participante y Donato de Santis se sumó: “Es la mejor milanesa que hemos comido en todas las ediciones”.

Wanda Nara y Valentina Cervantes en MasterChef (Foto: captura de Telefé).

“No sé si es 9.75 o 10, no lo tengo claro”, ironizó Damián Betular y fue entonces cuando la pareja del futbolista le dejó un mensaje luego de que Wanda se lo consultara: “Tenemos muchos años todavía para que le siga haciendo milanesas a Enzo, quédate tranquilo que te mando por avión unas milanesas”.

VALENTINA CERVANTES CONTÓ EL TIP QUE LE DIO ENZO FERNÁNDEZ PARA NO FALLAR EN SUS PLATOS EN MASTERCHEF

Valentina Cervantes sorprendió en MasterChef Celebrity con unos ñoquis de papa con salsa de queso azul, plato por el que tuvo buenas devoluciones por parte del jurado, y dio a conocer el tip que le dio Enzo Fernández para no fallar en el programa.

Valentina Cervantes mostró la pulserita de rosario que lleva consigo en cada programa de MasterChef para que le salgan bien sus platos, consejo de Enzo Fernández (Foto: captura de Telefé).

“Es una de mis comidas favoritas, si voy a un restaurante pido ñoquis”, reveló y tras recibir buenas devoluciones por parte del jurado, la modelo mostró el rosario de pulserita roja que la acompañó en todo momento frente a cámara: “Enzo es muy creyente, me lo inculcó, y hoy traje esto que lo tuve conmigo mientras estuve cocinando así que gracias”.

