Valentina Cervantes, una de las participantes de Masterchef Celebrity, y su hijo Benjamín Fernández se robaron todas las miradas con una campaña de moda por el Día de la Madre. La influencer y el pequeño, que ya es una sensación en redes por su carisma, posaron juntos y desataron una ola de comentarios y “me gusta” en Instagram.

Para la producción, Valu, la pareja de Enzo Fernández, eligió un minivestido mocha mousse súper ajustado, con frunces, escote en V y una falda irregular con volados y tiras que caen a los costados.

Completó el look con sandalias altas marrones de taco chupete, sumando elegancia y actitud.

Las fotos de Valentina Cervantes y Benjamín Fernández para una campaña de moda

Valu Cervantes y Benjamín Fernández. Foto: Instagram @valucervantes

Valu Cervantes y Benjamín Fernández. Foto: Instagram @valucervantes

Valu Cervantes y Benjamín Fernández. Foto: Instagram @valucervantes

Por su parte, Benjamín lució un conjunto deportivo verde inglés con buzo de algodón y pantalón jogging. En algunas fotos se lo vio descalzo, y en otras, con zapatillas blancas.

Qué dijo Wanda Nara sobre las fotos de Valu Cervantes y su hijo Benjamín

La publicación sumó cientos de miles de likes y sumó miles de comentarios en pocas horas. Entre los mensajes destacados, Wanda Nara no se quedó afuera y escribió: “Naaa, me muero”, junto a una carita enamorada.