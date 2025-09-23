Valentina Cervantes volvió a instalarse en Buenos Aires tras aceptar una propuesta laboral que, según ella misma contó, no pudo rechazar. La modelo se sumó a las grabaciones de MasterChef (Telefe).

Intentará demostrar sus dotes culinarios mientras se mantiene a la distancia de Enzo Fernández, con quien atravesó una breve separación a fines de 2024.

Acompañada por su hijo Benjamín, visitó el programa de Verónica Lozano y allí dejó un detalle poco conocido sobre el mediocampista de la Selección.

La reacción de Enzo Fernández por la participación de Valu Cervantes en Masterchef Celebrity

Durante la entrevista, Cervantes contó que su pareja tiene un gusto particular a la hora de comer. “Enzo come mucho pescado, tiene mucho omega 3 en su cuerpo. Allá es más común, acá no tanto”, comentó entre risas, generando sorpresa en los televidentes.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández. (Foto: @valucervantes)

Además, aclaró que el futbolista la apoyó desde un primer momento en esta nueva etapa y se quedó en Inglaterra al cuidado de su hija Olivia. “Lo consulté con él y me dijo que sí, que me acompañaba, así que se quedó con la nena”, aseguró.

La modelo también admitió que la decisión de participar en el reality gastronómico no fue sencilla. “Lo dudé un poco por la distancia. Tengo a los nenes divididos porque Oli empezó el colegio. Me voy a organizar. Siento que muchos no me tienen fe, pero yo sí tengo idea de cocina”, confesó con entusiasmo sobre este nuevo desafío televisivo.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Foto: Instagram (@valucervantes)



