Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina y figura del Chelsea, es el nuevo embajador de una marca de ropa masculina.

En esta colaboración inédita, el mediocampista debutó como modelo y protagonizó la campaña de la nueva temporada, en una producción exclusiva realizada en Inglaterra, donde actualmente reside.

Por primera vez, Enzo Fernández se pone frente a las cámaras como protagonista de una campaña de moda, mostrando su lado más elegante y auténtico.

Enzo Fernández modelo: las fotos

La campaña de la marca Equus, titulada “Enfoque”, incluye un shortfilm.