Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández y madre de sus dos hijos, compartió en su cuenta de Instagram dos imágenes que no pasaron desapercibidas. En las fotos, se la ve luciendo un look casual pero muy sensual: remera escotada, mini short y una camperita, todo en tonalidad rosa, que resaltó aún más su estilo.

El futbolista del Chelsea y la Selección Argentina no tardó en reaccionar con emojis, dejando en claro que las fotos lo dejaron impactado.

Actualmente, Valentina se encuentra instalada en Argentina, ya que forma parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, donde demuestra una nueva faceta lejos de Londres, pero muy cerca de las cámaras.

La reacción de Enzo Fernández. Captura Instagram @valucervantes

Las fotos de Valentina Cervantes que hicieron arder a Enzo Fernández

Valentina Cervantes. Foto: Instagram @valucervantes

Qué dijo Valu Cervantes sobre los rumores que vinculan a Wanda Nara y Enzo Fernández

En medio del revuelo mediático que volvió a poner en el centro a Wanda Nara y Enzo Fernández, Valu Cervantes decidió ponerlepunto final a las especulaciones. La modelo habló en el programa de Olga, donde mantuvo una charla sincera con Nati Jota, y despejó cualquier tipo de duda sobre su relación con el futbolista.

Valentina Cervantes (Captura de Olga, Sería increíble)

Nati Jota se refirió directamente a los rumores que circularon sobre un supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández, en el que ella habría sido protagonista indirecta.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández. (Foto: @valucervantes)

“Se estuvo hablando de que le mandaron mensajes a Enzo, que vos te encontraste una vez con uno. ¿Eso es verdad o mentira?”, le preguntó.

Firme, Valu Cervantes desmintió categóricamente la versión: “No, no, no. No encontré nada”.