Este domingo, Wanda Nara comenzó su Día de la Madre de una manera especial. Desde su casa en Buenos Aires, fue despertada con una sorpresa preparada por sus hijos, y no dudó en mostrar cada detalle en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity publicó dos imágenes que revelan el regalo con el que sus cinco hijos decidieron homenajearla.

En la primera, se puede ver una torta color rosa pastel, decorada con flores y la palabra “mamá” escrita en crema blanca, acompañada por un elegante ramo de rosas blancas.

En la segunda, la empresaria mostró la caja que contenía la torta junto a una selección de dulces artesanales, ideal para comenzar el día con energía y ternura.

Wanda Nara mostró el original regalo que le hicieron sus hijos por el Día de la Madre | Créditos: Instagram @wanda_nara

EL DÍA DE LA MADRE DE WANDA NARA

En una de las fotos, los seguidores también notaron la presencia de Martín Migueles, la actual pareja de Wanda, cuyas manos se distinguían sosteniendo la bandeja.

Junto a las postales, Wanda escribió un breve pero emotivo mensaje dedicado a todas las madres: “Día feliz para todas”, acompañado por varios emojis de corazón.