Valentina Cervantes atraviesa un gran momento profesional y personal. La modelo, que actualmente participa en MasterChef Celebrity y se instaló en Buenos Aires junto a sus dos hijos Olivia y Benjamín, habló de cómo vive su relación a disncia con Enzo Fernández, quien continúa cumpliendo con sus compromisos futbolísticos en Inglaterra.

En diálogo con Nati Jota en Sería increíble (Olga), Valentina se refirió al nuevo equilibrio de pareja que encontraron tras separarse en octubre de 2024 y reconciliarse a comienzos de 2025.

Valentina Cervantes habló de la relación a distancia con Enzo Fernández (Captura de Olga, Sería increíble)

Valentina Cervantes habló de su relación a distancia con Enzo Fernández:

“¿La relación es a distancia ahora que estás trabajando vos acá?”, le preguntó la conductora.

“¿Con Enzo? Sí”, respondió Cervantez. Y amplió su respuesta: “Está re bien. Me gusta. Creo que necesitábamos cada uno nuestro espacio”.

La modelo también reflexionó sobre los cambios en su vida luego de priorizar durante años el proyecto familiar junto al futbolista: “Eso me pasó. Ahora estoy acá... Me re gustaba eso porque era mi familia. Y ahora sigue siendo mi familia, pero traté de buscar un lugar para mí también”.

