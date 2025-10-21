En medio de las versiones que circularon sobre un supuesto mensaje privado de Wanda Nara a Enzo Fernández tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial, Valentina Cervantes decidió salir a hablar y despejar dudas sobre su vínculo con la mediática y su convivencia en MasterChef Celebrity.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre contó en SQP que Wanda le habría escrito a Enzo durante los festejos del campeonato del mundo a inicios de 2023. Según la panelista, la conductora se cruzó con el futbolista en el lugar donde celebraba con su círculo íntimo y, sin dudarlo, le mandó un mensaje. “Valu lo contó en una mesa con mujeres de la Selección de la Copa América en Estados Unidos. Dijo: ‘Wanda le escribió a Enzo’”, relató Latorre.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

El tema no tardó en generar especulaciones sobre la relación entre Valentina Cervantes y Wanda Nara dentro del reality de cocina. Incluso, Majo Martino sumó leña al fuego: “Ella no se la banca a Wanda, habla mal de Wanda porque no se la banca y aceptó porque le conviene por su negocio”.

Leé más:

Revelaron el mensaje que Wanda Nara le envió a Enzo Fernández y desató la furia de Valentina Cervantes

QUÉ DIJO VALENTINA CERVANTES SOBRE WANDA NARA Y LOS RUMORES CON ENZO FERNÁNDEZ

En un móvil con SQP, la pareja de Enzo Fernández se mostró tranquila y desdramatizó la situación. “Me siento bien en la cocina”, aseguró sobre su paso por MasterChef. Consultada por el supuesto cruce con Wanda, fue directa: “Me preguntó sobre algo y yo le respondí. No hay ningún problema con ella”.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

Valentina también fue clara sobre el supuesto mensaje de Wanda a Enzo: “Que yo sepa, no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de eso”. Además, remarcó que no le dio importancia a los rumores: “No pregunté cosas peores, imaginá ahora”.

Para cerrar, la modelo dejó en claro su postura: “Yo soy supertransparente, soy frontal. Acá en la cocina también”.

Leé más:

Valentina Cervantes contó el tip que le dio Enzo Fernández para no fallar en sus platos en MasterChef

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.