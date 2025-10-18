Valentina Cervantes sorprendió en MasterChef Celebrity con unos ñoquis de papa con salsa de queso azul, plato por el que tuvo buenas devoluciones por parte del jurado, y dio a conocer el tip que le dio Enzo Fernández para no fallar en el programa.

“Es una de mis comidas favoritas, si voy a un restaurante pido ñoquis. Diganme algo por favor”, dijo la participante del reality y Donato de Santis empezó: “Efectivamente se nota, tiene un rico sabor a queso, lo encuentro un poquito durito, quizás lo amasaste demasiado”.

“Es difícil el queso azul porque se pasas muy rápido, buena elección de la bajilla, bien la cantidad que es importante y hay que ajustar un poco de sal y pimienta, buen trabajo”, le dijo por su parte Damián Betular y Germán Martitegui finalizó: “Una sorpresa”.

Valentina Cervantes mostró la pulserita de rosario que lleva consigo en cada programa de MasterChef para que le salgan bien sus platos, consejo de Enzo Fernández (Foto: captura de Telefé).

Fue al final, frente a cámaras donde la modelo y pareja del futbolista mostró el rosario de pulserita roja que la acompañó en todo momento: “Enzo es muy creyente, me lo inculcó, y hoy traje esto que lo tuve conmigo mientras estuve cocinando así que gracias”.

EL TIP SECRETO DE DONATO DE SANTIS A VALENTINA CERVANTES PARA UNOS ÑOQUIS DE PAPA ESPECIALES

Valentina Cervantes preparó en el programa de cocina de Telefé unos ñoquis de papa con salsa de queso azul y contó el tip secreto que le dio Donato de Santis para que su plato sea especial.

Los ñoquis de papa con salsa de queso azul que hizo Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

“¿El queso azul dónde está?”, le preguntó Germán Martitegui y fue allí cuando la modelo reveló: “En la salsa y también adentro de los ñoquis, un tip que me dio Donato, que después lo probé y me gustó”.

