Valentina Cervantes sorprendió en MasterChef Celebrity con unos ñoquis de papa con salsa de queso azul, plato por el que tuvo buenas devoluciones por parte del jurado, y dio a conocer el tip que le dio Enzo Fernández para no fallar en el programa.
“Es una de mis comidas favoritas, si voy a un restaurante pido ñoquis. Diganme algo por favor”, dijo la participante del reality y Donato de Santis empezó: “Efectivamente se nota, tiene un rico sabor a queso, lo encuentro un poquito durito, quizás lo amasaste demasiado”.
“Es difícil el queso azul porque se pasas muy rápido, buena elección de la bajilla, bien la cantidad que es importante y hay que ajustar un poco de sal y pimienta, buen trabajo”, le dijo por su parte Damián Betular y Germán Martitegui finalizó: “Una sorpresa”.
Fue al final, frente a cámaras donde la modelo y pareja del futbolista mostró el rosario de pulserita roja que la acompañó en todo momento: “Enzo es muy creyente, me lo inculcó, y hoy traje esto que lo tuve conmigo mientras estuve cocinando así que gracias”.
EL TIP SECRETO DE DONATO DE SANTIS A VALENTINA CERVANTES PARA UNOS ÑOQUIS DE PAPA ESPECIALES
Valentina Cervantes preparó en el programa de cocina de Telefé unos ñoquis de papa con salsa de queso azul y contó el tip secreto que le dio Donato de Santis para que su plato sea especial.
“¿El queso azul dónde está?”, le preguntó Germán Martitegui y fue allí cuando la modelo reveló: “En la salsa y también adentro de los ñoquis, un tip que me dio Donato, que después lo probé y me gustó”.
