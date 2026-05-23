Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al publicar imágenes exclusivas del romántico momento en el que se comprometió con Roberto Castillo.

Después de semanas de pura expectativa, la modelo decidió abrir su corazón y mostrar la intimidad de la espectacular velada frente al mar en la que dio el ansiado “sí, quiero”.

Cinthia Fernández propuesta de casamiento Por: Instagram @cinthia_fernandez_

En una dedicatoria cargada de sentimiento, la creadora de contenido en Instagram dejó en claro que atraviesa uno de los momentos más felices y consolidados de su vida sentimental.

EL ROMÁNTICO POSTEO DE CINTHIA FERNÁNDEZ PARA ROBERTO CASTILLO

A través de su cuenta oficial, la modelo subió un compilado de postales y fragmentos de video que retratan a la perfección la atmósfera de ensueño que preparó el abogado para la gran propuesta.

Crédito: Instagram

Con una ambientación rústica y sofisticada sobre la arena, que incluyó velas, flores rojas y una iluminación cálida bajo la noche tropical, la pareja selló su amor vestidos completamente de blanco.

Cinthia Fernández propuesta de casamiento Por: Instagram @cinthia_fernandez_

“Aunque el universo olvidara nuestros nombres, mi alma seguiría buscando la tuya. Sos mi compañero, mi lugar seguro y esa paz que no sabía que necesitaba”, escribió profundamente conmovida.

El posteo de Cinthia Fernández y Roberto Castillo Por: Instagram @cinthia_fernandez_

En el mismo mensaje, describió al letrado como su “alma gemela” y el impulso diario para afrontar los desafíos, asegurando que ninguna palabra alcanza de manera justa para dimensionar lo que él significa en su presente.