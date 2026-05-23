Fiel a su estilo excéntrico y glamoroso, Moria Casán volvió a sorprender con una de sus confesiones más insólitas. Durante un vivo de La Mañana con Moria que compartió con Georgina Barbarossa, la diva reveló por qué duerme sentada y contó que incluso va al baño usando tacos altos.

Lejos de tratarse de una cuestión médica, La One explicó que todo responde a una costumbre ligada a su personalidad y a cómo le gusta sentirse incluso en la intimidad de su casa. Mientras conversaban, la actriz detalló cómo es su rutina antes de dormir y dejó en claro que no concibe el descanso de una manera tradicional.

“Tengo mi tip que es de toda la vida: duermo sentada. Tengo dos almohadas, como si durmiera en un avión, y siempre con la tele prendida, en mute, aunque no lo vea, o una película, porque tengo que ver cine antes de dormir”, explicó. Además, contó que utiliza antifaces para evitar cualquier mínima entrada de luz, incluso cuando tiene cortinas blackout en su habitación.

Sorprendida por la confesión, Georgina Barbarossa le preguntó directamente por qué elige dormir sentada. Y la respuesta de Moria fue tan contundente como inesperada: “Porque no me gusta estar horizontal, me da sensación de fúnebre”.

Moria Casán y Georgina Barbarossa cruzaron los vivos de sus programas tras la reconciliación y hablaron de su vida privada (Foto: captura de eltrece)

La charla rápidamente derivó en el humor y las dobles interpretaciones. “Para dormir, pero para tener sexo sentada no…”, lanzó Georgina entre risas. Sin filtros, Moria respondió con una frase que desató carcajadas: “¿Sexo sentada? ¿Por qué no? Coala en la cama. Qué caliente que estás, nena, ¿estás necesitando colágeno?”.

EL MOTIVO POR EL QUE MORIA CASÁN USA TACOS PARA IR AL BAÑO

Otro de los momentos más comentados fue cuando Moria reveló que nunca abandona los tacos, ni siquiera dentro de su casa: “Yo duermo sentada como una reina, y voy al baño con tacos. No puedo andar sin tacos”, aseguró.

Ante eso, Analía Franchín intentó encontrarle una explicación práctica y comentó en tono de broma: “Para mí Moria usa los tacos porque es mejor para evacuar, tenés que tener más elevadas las piernas, una cuestión técnica”.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Pero Moria dejó claro que no hay razones científicas detrás de su hábito: “No, lo hago porque me siento divina arriba de un taco. Siempre con taco, chinelitas con taco, todo divino”. A lo largo de los años, Moria Casán convirtió su personalidad extravagante en una marca registrada. Desde sus frases icónicas hasta sus costumbres más insólitas, la diva mantiene intacto su perfil provocador y sofisticado.

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