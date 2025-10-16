El clima en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) se puso picante: ahora trascendió que Valentina “Valu” Cervantes, la madre de los hijos de Enzo Fernández, tuvo varios cruces con Wanda Nara que no pasaron desapercibidos para nadie en el estudio.

El martes, Ángel de Brito contó en Bondi que “está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”. El conductor reveló que la influencer no soportó las provocaciones de la conductora y no dudó en ponerle los puntos en más de una ocasión.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

De acuerdo a lo que relataron técnicos de Telefe, Wanda Nara, fiel a su estilo, chicaneó a Valu en varias oportunidades, tal como suele hacer con otros participantes como Maxi López. Pero esta vez, la influencer no se quedó callada: “La chicaneó dos, tres veces y la cortó menos 20”, detalló De Brito.

Leé más:

La táctica de Valentina Cervantes para conquistar al jurado de MasterChef: “Creo que puedo llegar a la final”

LA TREMENDA INTERNA DE MASTERCHEF CELEBRITY ENTRE WANDA NARA Y VALENTINA CERVANTES

“Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar como si fuera una bolu… y la piba dice ‘yo no soy ninguna bolu…, calmate Wanda Nara’”, agregó el periodista. Si bien la modelo se mostró educada, dejó en claro que tiene carácter y no está dispuesta a dejarse pasar por encima.

Por la noche en SQP, Ximena Capristo brindó un dato revelador sobre las causas de esta “pica” entre la conductora y Cervantes. “Me dice que esta persona que Valu sabe que Wanda le escribía a Enzo”, comentó, mientras se planteaba la duda del período en que ocurrió este intercambio de mensajes.

Wanda Nara y Valentina Cervantes (Fotos: capturas Telefe)

“No sé la situación y el momento, pero sí que Valu sabe muy bien, que Wanda se mandó varios mensajes con Enzo”, agregó la ex Gran Hermano. “Entonces por ahí es Balu va a cobrársela. Es bastante viva, Balu”, observó Yanina Latorre.

Leé más:

Así luce la mamá de Valentina Cervantes: el parecido que sorprendió a todos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.