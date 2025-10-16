Desde su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes se ganó el cariño del público por su carisma y su estilo natural frente a cámara. Pero en las últimas horas, volvió a ser tema de conversación por un motivo muy distinto: una foto de su mamá que compartió en Instagram y que dejó a todos asombrados por el impresionante parecido entre ambas.
En la imagen, publicada en sus historias, se ve a Benjamín, el hijo que Valentina tuvo junto al futbolista Enzo Fernández, abrazando a su abuela. “Llegó mamá”, escribió la participante sobre la postal, acompañando la tierna escena familiar que rápidamente se viralizó.
El parecido entre madre e hija no pasó desapercibido: mismo color de cabello, ojos claros y hasta una contextura muy similar, lo que llevó a varios usuarios a destacar que “parecen hermanas”.
VALENTINA CERVANTES SOBRE SU FAMILIA
Tiempo atrás, en una entrevista con Bondi (YouTube), Valentina Cervantes habló sobre su historia familiar y cómo las separaciones marcaron su crecimiento. “Soy hija de padres separados, se separaron cuando yo tenía dieciséis años, y me marcó. Sé que hay gente que dice ‘prefiero que mis papás se separen porque discuten todos los días’. Bueno... a mí no me pasó así. Entonces, fue fuerte para mí y para mis hermanos en ese momento”, contó con honestidad.