En una de las noches más emotivas de MasterChef Celebrity, La Joaqui sorprendió al público al dejar de lado su habitual energía y mostrarse vulnerable frente al jurado.

Durante la presentación de su plato, la cantante no pudo contener las lágrimas al recordar su infancia en Costa Rica, donde vivió hasta los 15 años, y las adversidades que atravesó junto a su madre antes de regresar a la Argentina.

“Viví en Costa Rica hasta los 15 años”, contó entre lágrimas, mientras presentaba un pollo con salsa y verduras, una receta sencilla pero cargada de historia personal.

La Joaqui se quebró en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Mi mamá…” | Créditos: Instagram @lajoaqui

La artista explicó que era una comida típica del colegio al que asistió durante su adolescencia, y que detrás de ese plato se escondía una parte muy significativa de su vida. “Mi mamá trabajaba todo el día y yo pasaba mucho tiempo sola. Aprendí a hacerme fuerte desde chica”, dijo con la voz quebrada.

LA EMOCIÓN DE LA JOAQUI EN MASTERCHEF CELEBRITY

Visiblemente conmovida, la cantante admitió que estaba pasando por un momento difícil dentro del reality.

La Joaqui se quebró en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Mi mamá…” | Créditos: Captura Telefe

“Siento que nada me sale bien, que soy mala cocinando”, confesó con honestidad, provocando la inmediata reacción del jurado. Donato De Santis la alentó con palabras de apoyo: “Repetite que querés ganar. La determinación puede más que cualquier receta”.

Wanda Nara, conductora del programa, también intervino para consolarla con una frase que generó aplausos en el estudio: “Vos ya ganaste en la vida. Sos una mujer que se hizo sola, y eso vale más que cualquier trofeo”.