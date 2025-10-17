Valu Cervantes está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque participa de MasterChef Celebrity. Claro que está con su hijo Benjamín, que causa sensación.

El niño es una estrella de las redes sociales y hasta lo paran por la calle para saludarlo y tomarse fotos con él.

Pero él también muestra su fanatismo, ahora, por su papá. Es que lo vio en una publicidad en la City porteña y no pudo contener su reacción.

La reacción del hijo de Enzo Fernández al verlo en una publicidad callejera | Créditos: Instagram @valucervantes

EL HIJO DE ENZO FERNÁNDEZ Y SU REACCIÓN AL VERLO EN UNA PUBLICIDAD

En su cuenta de Instagram, Valu Cervantes mostró cómo reaccionó Benjamín al ver a Enzo en diferentes carteles publicitarios.

El futbolista es la cara de una marca de ropa de hombre que se especializa en prendas formales.