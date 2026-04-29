La influencer argentina Zoe Bogach celebró su cumpleaños número 23 con un regalo inesperado que rápidamente se volvió viral y abrió un intenso debate en redes sociales.

Su mamá decidió sorprenderla con una cirugía de aumento de pechos, un gesto que dividió opiniones entre sus seguidores.

El momento quedó registrado en un video que la ex participante de Gran Hermano compartió en sus plataformas digitales. Allí se la ve abriendo primero una campera de cuero y luego un sobre con la inscripción “Mamá Airlines”, diseñado como si fuera el pasaje de una aerolínea. La escena generó curiosidad hasta que llegó la revelación.

Al leer el contenido del supuesto ticket, Zoe expresó entre risas y sorpresa: “Para el mejor viaje de ida. ¿Y de vuelta? ¿Y a dónde es esto? ¿Cómo? Destino nuevas lolas. ¿Qué es eso?”. Al comprender que se trataba de una intervención estética, la influencer reaccionó emocionada y abrazó a su madre.

Zoe Bogach cumplió 23 años y estalló la polémica: su mamá le regaló una cirugía estética (Foto de Instagram)

EL REGALO DE LA MAMÁ DE ZOE BOGACH

En ese mismo video explicó el significado personal del regalo. “¡No! Yo me quería hacer las chichis porque pasó algo que ustedes ya saben y me genera inseguridad. Entonces, venía buscando hace mucho un médico. Y mi mamá me hizo este regalo”, contó, dejando en claro que era una decisión que venía evaluando desde hacía tiempo.

Zoe Bogach cumplió 23 años y estalló la polémica: su mamá le regaló una cirugía estética

Sin embargo, la publicación no tardó en generar repercusiones. El clip comenzó a circular masivamente en TikTok y otras redes, donde aparecieron comentarios tanto de apoyo como de crítica. Algunos usuarios cuestionaron la influencia de su entorno y el impacto emocional detrás de la decisión.

“Qué poco autoestima, se opera las lolas porque el ex la criticaba respecto a eso”, escribió un seguidor. Otros apuntaron directamente contra la madre: “En vez de ayudar a Zoe a recomponerse le mete más en esa película”.