Moria Casán volvió a sorprender con una de esas confesiones que solo ella puede regalar. Invitada al streaming de Olga, la conductora de La Mañana de Moria abrió el archivo y reveló cómo funcionaba de verdad el histórico voto secreto del Bailando (el programa que conducía Marcelo Tinelli), uno de los misterios mejor guardados del show.

Fiel a su estilo, la One no dejó nada a la imaginación: “El voto secreto que se manejaba... ahí no existían las matemáticas. Era un quilom...”, comenzó diciendo, entre risas.

La diva recordó que más de una vez su devolución pública no coincidía para nada con el número que terminaba colocando en secreto: “Yo le había hablado bien (a un participante)… después ibas a ver el voto secreto y la gente me miraba“, agregó. Y cerró, pícara: “¡Era un desconcierto!“.

¡Lo dijo!

Foto: Captura de video de X (@RealTimeRating)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ FUE EL ESPERADO DEBUT DE MORIA CASÁN CON LA MAÑANA DE MORIA: “ACÁ ESTAMOS, ¡SOY FELIZ!”

Moria Casán debutó este lunes con su nuevo ciclo, La Mañana de Moria por eltrece. Y fiel a su estilo, la One abrió el programa con un monólogo en el que combinó humor, historia personal y su sello inconfundible.

“¿Qué hacés a las 9 de la mañana en la tele? Si todos dicen que vos jamás te levantás temprano, please”, arrancó la conductora, con ironía y glamour, haciendo un sketch con ella misma desde la pantalla del estudio.

"Ay, pero por favor, ¿qué decís? Ridícula, por favor. Siempre me levanto temprano. Por eso estoy acá conduciendo por primera vez la mañana del 13, baby“, agregó, en su propia respuesta.

Foto: Captura (eltrece)

Con un despliegue escénico impactante y una energía contagiosa, la diva celebró su regreso a la pantalla donde comenzó su carrera: “Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”.

“Estoy feliz de estar en esta casa impresionante. Yo debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver ahora con un programa mío es muy auspicioso, porque el 13 tiene algo energético”.

Lejos de quedarse en la anécdota, Moria se puso profunda y habló de su costado espiritual: “Estuve estudiando Kabbalah. Es una filosofía metafísica que me dio herramientas para responder preguntas que nunca me hice. Podés modificar tu pasado a través de la física cuántica, baby. Y nosotros, en noviembre, empezamos el año nuevo. ¡Estamos adelantados!”.

Entre risas y ovaciones del público, la conductora lanzó su mensaje final con toda su mística: “Todo el mundo estaba preocupado, ¿cómo Moria que trabaja de noche va a estar a la mañana? Acá estamos. Soy gánica, soy sana, soy feliz. Se trabaja y se disfruta. Esto es otra cosa, otra energía. Va a haber de todo, y ya lo verán”.

“Todo el mundo estaba preocupado, ¿cómo Moria que trabaja de noche va a estar a la mañana? Acá estamos. Soy gánica, soy sana, soy feliz. Se trabaja y se disfruta. Esto es otra cosa, otra energía. Va a haber de todo, y ya lo verán”.

Con esta presentación electrizante, La Mañana de Moria marcó un debut fiel a su protagonista: magnético, teatral y completamente fuera de molde con un gran oanel conformado por: Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Ninci y el Dr. Guillermo Capuya.