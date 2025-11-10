El debut de La Mañana de Moria por eltrece sigue dejando momentos imperdibles, y esta vez la protagonista fue Soledad Aquino, quien mantuvo un distendido diálogo con Moria Casán en el que habló de su presente sentimental y de su vínculo con Marcelo Tinelli.

“Decime una cosa, Soledad, ¿vos tenés posibilidad de hablar con Marcelo?”, le preguntó Moria, fiel a su estilo frontal. A lo que la madre de Cande y Mica Tinelli respondió, sin vueltas: “Por supuesto, nos llevamos bárbaro“.

Luego, Moria quiso saber si Soledad había vuelto a apostar al amor: “¿Y vos pudiste formar pareja, Sole?”, le consultó. Y Soledad se sinceró en vivo: “Tuve varios novios, bastantes, pero yo no me quise volver a juntar o vivir con alguien. Estoy bien así, como dicen mis amigas, ‘cama afuera’”.

Foto: Captura (eltrece)

Fiel a su estilo provocador, la One fue más allá y lanzó la pregunta que todos esperaban: “Si la vida da tantas vueltas y algún día Tinelli te propusiera volver, ¿podría ser? Sentís que te quedó esa cosita de poder enytablar algo con él en la adultez”.

Y sin dudarlo, Aquino cerró: “Nunca lo he pensado. A lo mejor en un tiempo, sí. Hay familias que siguen juntas viviendo en cuartos separados, y son como parientes“.

EL SUGESTIVO POSTEO DE CANDE TINELLI, EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR: “NO ESPERES QUE LOS DEMÁS...”

En medio del revuelo mediático que despertó la denuncia que hizo Juanita Tinelli por amenazas de muerte, su hermana Candelaria, dio que hablar con su un sugestivo posteo que compartió en las redes sociales.

En la publicación se ve un profundo descargo del actor y comediante Kevin Hart que tocó el corazón de varios usuarios: “No esperes que los demás te den lo que tú das, ¿verdad? Una de las cosas más importante que entiendo con total claridad es que mi corazón es diferente, y la energía que pongo en hacer que los demás se sientan bien, o poner a otros en una buena posición, es una energía de alto nivel”, se lo escuchó decir.

“Y que tú la tengas, no significa que otras personas deban tenerla. Cada persona actúa de manera diferente, ¿verdad? Y cada uno muestra su amor, o muestra su valor, o muestra su compromiso, de forma distinta”, agregó. Y cerró: “Me quité esa presión de los demás cuando dejé de esperar que me dieran lo mismo”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@candelariatinelli)

De esta manera, la hija de Marcelo Tinelli se apropió de estas declaraciones y las subió a Instagram Stories con un emoji de unas manitos rezando, dejando en claro lo que siente en este momento tan difícil que le toca atravesar en el ámbito familiar.