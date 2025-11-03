Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria, usó sus redes sociales para dejar en claro que no quiere saber nada con los conflictos que rodean a Juana Tinelli y fue implacable con Paula Robles, la mamá de Juana.

“Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos… suplico a la gente de los medios de chusmerío que no me pidan explicaciones de este tema de Juana”, escribió Aquino, visiblemente cansada de que la involucren en la polémica.

Pero lejos de quedarse ahí, fue todavía más tajante: “Ella no es nada mío. No tengo la más mínima idea de nada y su mamá no es digna de mi afecto y cariño. A mí sólo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”.

Qué dijo Soledad Aquino de Paula Robles

Soledad Aquino y su mensaje en Instagram.

Soledad Aquino y Paula Robles: viejas heridas y una familia en crisis

La relación entre Soledad Aquino y Paula Robles nunca fue sencilla. Cuando Marcelo Tinelli se separó de Aquino, Robles —por entonces bailarina de Ritmo de la Noche— fue señalada como la tercera en discordia. Durante años, ambas evitaron cualquier tipo de contacto y los rumores de enemistad crecieron.

Soledad Aquino y Paula Robles en el cumpleaños 60 de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, en el cumpleaños número 60 de Tinelli, sorprendieron al mostrarse juntas y en buenos términos, lo que hizo pensar que habían dejado atrás los viejos rencores.

Ahora, la denuncia de Juana Tinelli volvió a sacar a la luz las tensiones familiares y dejó en evidencia que las heridas no están del todo cerradas.



