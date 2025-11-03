El escándalo que rodea a Marcelo Tinelli sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, fue Soledad Aquino, su exesposa y madre de sus hijas, quien decidió romper el silencio y apuntar con todo contra Paula Robles, la bailarina y también ex del conductor.

En declaraciones que sacudieron el mundo del espectáculo, Aquino fue tajante: “No es digna de mi afecto”, lanzó, dejando en claro que la relación entre ambas está completamente rota.

El trasfondo de una pelea que no da tregua

La tensión entre las ex de Tinelli viene creciendo desde hace tiempo, pero ahora Soledad Aquino eligió hablar y no se guardó nada.

Sus palabras resonaron fuerte y dejaron al descubierto el malestar que existe puertas adentro de la familia ensamblada.

Foto: captura de pantalla

Aunque no trascendieron detalles específicos sobre el motivo de la bronca, Aquino dejó en claro que no tiene ningún tipo de vínculo con Robles y que no está dispuesta a recomponer la relación.

Un escándalo que sacude a la familia Tinelli

El conflicto se da en medio de un clima tenso para Marcelo Tinelli, que en los últimos meses estuvo en el centro de la escena por distintas polémicas familiares y mediáticas. Ahora, la voz de Soledad Aquino suma un nuevo condimento a la interna.

Por el momento, Paula Robles no respondió públicamente a los dichos de Aquino, pero el tema promete seguir dando que hablar en los próximos días.

SOLEDAD AQUINO ROMPIÓ EL SILENCIO EN INTRUSOS: “NO LE CREO A JUANITA”

En medio del escándalo familiar, Soledad Aquino habló en exclusiva con Intrusos y fue contundente al referirse a Paula Robles y a la situación actual de sus hijas, Micaela y Candelaria Tinelli.

“Estoy fenomenal, muy bien. Pero quiero aclarar que no tengo ni idea de todo esto. No me meto en temas de dinero ni en conflictos, no me importa nada de eso”, comenzó diciendo Aquino durante la charla con el ciclo de América.

Sin embargo, sus declaraciones más fuertes llegaron cuando le consultaron por el vínculo con la madre de Juanita. “La mamá de Juana no es digna de mi afecto ni de mi cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de todo esto”, lanzó, tajante.

La madre de Mica y Cande también opinó sobre el distanciamiento entre sus hijas y Juanita: “No creo que Candelaria y Juana sean tan cercanas, pero me parece muy mal que se armen estos bardos públicamente. Exponer a las hermanas no está bien. Yo, como madre, no lo haría jamás”.

Ante la pregunta sobre si alguna vez tuvo una buena relación con Paula Robles, Aquino fue categórica: “Nunca fue de mi estima. La quise en su momento, pero puedo decir mi verdad. Perdonar es divino, y yo soy católica, pero una cosa es perdonar y otra es querer”.

Consultada sobre la denuncia que realizó Juanita Tinelli, Soledad no dudó: “No le creo. Para mí lo inventó todo, quizá para llamar la atención del padre. No hubo amenazas ni nada de eso”.

De esta manera, Soledad Aquino volvió a quedar en el centro de la escena mediática con durísimas declaraciones que reavivan viejas tensiones en el entorno de Marcelo Tinelli y su familia.