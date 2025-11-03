El clan Tinelli atraviesa horas de máxima tensión tras la denuncia que realizó Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte.

En medio de esta tormenta mediática, Guillermina Valdés —ex pareja de Marcelo y madre de su hijo más chico, Lorenzo— habría tomado una drástica decisión para resguardar la seguridad del nene.

Así lo reveló Angie Balbiani en Puro Show: “Me dicen del círculo de Guillermina que ella va a tomar medidas de seguridad con su hijo”, contaron al aire. Y agregó: “Me dicen que Guillermina está tomando precauciones por Lolo”.

“Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo (de Juanita) hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace”, cerraron en el ciclo.

EL COMUNICADO DE MARCELO TINELLI TRAS LAS AMENAZAS DE MUERTE A SU HIJA JUANITA

Marcelo Tinelli publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram un comunicado en el que hizo referencia a la denuncia que realizó su hija Juanita por las amenazas de muerte que recibió: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, agregó sobre el sujeto que la amedrentó.

Y sobre los dichos de la joven de 22 años respecto a las decisiones que fue tomando su padre, el conductor aclaró: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”.

Al final, el empresario pidió respeto a su familia ante los hechos: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.