Juana Tinelli, de 22 años, denunció que recibió amenazas de muerte por teléfono y la Justicia le entregó un botón antipánico para protegerla.

La frase que encendió todas las alarmas fue contundente: “Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”.

Así lo reveló el periodista Mauro Szeta en sus redes sociales, donde detalló que la joven modelo fue intimidada a través de una llamada telefónica.

Juana Tinelli. Foto: Movilpress.

La reacción de Juana Tinelli tras la amenaza

Después de recibir la amenaza, Juana Tinelli hizo la denuncia en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

Según fuentes cercanas a la familia, la Justicia actuó de inmediato: “El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”, informó la periodista Laura Ubfal.

Juana Tinelli

La situación se da en medio de una fuerte interna familiar. En las últimas horas, Juana y su mamá, Paula Robles, publicaron furiosos descargos en redes sociales.

Los mensajes de Juana y Paula Robles: “El egoísmo enferma”

“El egoísmo enferma”, escribió Juana Tinelli en una historia de Instagram, arrobando a su mamá. El mensaje llegó después de que Paula Robles compartiera una frase de Oscar Wilde: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”.

El posteo de Paula Robles que replicó Juana, ¿contra Marcelo Tinelli? Por: Fernando Gatti

La joven replicó la publicación y sumó su propia reflexión, dejando en claro el malestar que atraviesa junto a su madre. La relación con Marcelo Tinelli parece estar en uno de sus momentos más tensos.

El apoyo de los seguidores y el rol de Paula Robles

En medio del conflicto, Juana decidió compartir en sus historias de Instagram los mensajes de aliento que recibió de sus seguidores. Fueron más de 70 historias en las que mostró el apoyo y el cariño que le enviaron en las últimas horas.

Paula Robles, Juana y Marcelo Tinelli (Foto: Instagram)

“Abrazate fuerte a tu mami, que ella tiene las cosas más que claras, es una mujer muy madura. Recuperá esa hermosa sonrisa que tenías de niña”, le escribió una usuaria, haciendo referencia a la relación de confianza y cercanía que mantiene con Paula Robles.

La investigación por las amenazas sigue en curso, mientras la familia Tinelli atraviesa uno de sus momentos más delicados y expuestos.