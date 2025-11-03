Soledad Aquino volvió a quedar en el centro de la escena tras la denuncia que Juana Tinelli realizó en el Ministerio Público Fiscal por amenazas. Lejos de esquivar el tema, la madre de Candelaria y Micaela Tinelli acusó a la joven de inventa todo.

En A la Tarde, Aquino no dudó en poner en duda la palabra de Juana y fue más allá: “Me parece algo tan loco, tan ridículo. Creo que es un invento de ambas”, dijo en referencia a Juana y su mamá Paula Robles, y cuestionó a la segunda familia de Marcelo.

Juanita y Marcelo Tinelli (Fotos: redes sociales).

Aquino estimó que detrás de la denuncia podría haber motivos económicos y viejos resentimientos y aseguró que sus hijas no tienen nada que ver con el escándalo: “Mis hijas no son mediáticas, son incapaces de hacer todo esto”.

En medio de su diálogo con el programa de Karina Mazzocco, Soledad dejó entrever que la relación con Paula Robles nunca estuvo bien, y confirmó que la relación de la bailarina con Marcelo Tinelli no nació tras su separación del conductor.

“Sí, destruyó mi familia, pero no quiero hablar más porque se me va a venir el mundo abajo. La verdad es libre, pero tiene un precio”, dijo abiertamente y aseguró que “Entre mis hijas y ella, cuando eran chiquitas, siempre hubo celos cuando se mete el dinero”.

El descargo de Soledad Aquino (Foto: Instagram)

Sin embargo, algunas horas después, Soledad cambió de idea y, desde su gimnasio, tomó una contudente decisión: pedir disculpas públicas. “Me arrepiento como católica que soy de haber opinado en algo que no me incumbe. Sólo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño. Gracias”, escribió.

