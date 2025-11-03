El caso que involucra a Juanita Tinelli y la denuncia por amenaza de muerte sigue generando repercusiones dentro del clan familiar. En medio del revuelo mediático, Mica Tinelli usó sus redes sociales para compartir una serie de posteos que rápidamente dieron que hablar.

Primero, la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino publicó una ilustración en la que se podía ver a una mujer recostada sobre las nubes, rodeada de un arcoíris, junto a la frase en inglés: “I am too calm to be claimed by your chaos” (“Estoy demasiado en calma para ser arrastrada por tu caos”).

La imagen fue interpretada por muchos como una indirecta relacionada con la situación familiar que involucra a su hermana menor, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones.

Sin embargo, horas más tarde, Mica salió a aclarar los tantos. En otra historia, respondió a un mensaje privado en el que le preguntaban si el posteo era para Juanita y decidió ponerle fin a los rumores con un extenso texto: “Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”, escribió.

“Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser”, agregó.

Y cerró, sin filtro: “Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, (y más si ni siquiera me conocen). Gracias”.

