La denuncia por amenaza de muerte que Juana Tinelli hizo apuntó contra Gustavo Scaglione como el presunto perpetrador, y el flamante dueño de Telefe hizo un fuerte descargo.

En diálogo con Marina Calabró, el emrpesario de medios aseguró: “Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia”.

“Ahora voy a ejecutarle todo”, enfatizó en alusión a la deuda que Marcelo Tinelli mantendría con Scaglione por más de 10 millones de dólares.

Juana Tinelli.

Tras leer los textuales, la panelista de Lape Club Social sintetizó: “Perdió la paciencia”.

“Según Scaglione, esto tiene que ver con el embargo de Uruguay”, aclaró en alusión a la vivienda que actualmente está ocupando Marcelo, y que a comienzo de noviembre debería haber pasado a manos de Gustavo como parte de pago.

Gustavo Scaglione con Darío Turovelzky en su presentación como dueño de Telefe. (Foto: prensa Telefe)

“De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando”, se defendió Scaglione.

Cómo fue el llamado que denunció Juana Tinelli y que mencionó a Gustavo Scaglione

En su declaración, Juana Tinelli describió el breve llamado telefónico que la amedrentó.

Atiendo y una voz masculina me preguntó, ¿vos sos Juanita Tinelli? Y le respondí: “Sí. ¿Quién habla?“. El hombre me contestó: ”Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho“,

Acto seguido cortó la comunicación, el tono de voz fue inequívocamente amenazante, sentí pánico inmediato, no podía respirar, tuve miedo por mi seguridad y por la de mi familia. Dice, debido al estado de nerviosismo que me provocó esta amenaza telefónica, borré el registro de la llamada.