La decisión de Juana Tinelli de hacer públicas sus diferencias con su papá, luego de radicar una denuncia por amenaza de muerte, motivó que la gente le enviara mensajes que ella seleccionó y republicó en Stories.

“La importancia de tener una mamá presente”, le comentó una usuaria en reacción a la publicación de Paula Robles sobre el egoísmo.

“Abrazá fuerte a tu mami que ella tiene las cosas más que claras”, decía otro.

Los mensajes que replicó Juana Tinelli en Stories.

El detalle es que ambos mensajes los dejó destacados en la carpeta Gracias que armó en Instagram.

Los mensajes que replicó Juana Tinelli en Stories.

Los otros comentarios de apoyo a Juanita Tinelli

Por otra parte, fue sugestivo que entre los textos que eligió no hubo ni uno solo que mencionara de forma explícita o solapada a su papá, para bien o para mal.

Los mensajes que replicó Juana Tinelli en Stories. Por: Fernando Gatti

Los mensajes que replicó Juana Tinelli en Stories. Por: Fernando Gatti