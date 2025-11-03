Los vínculos de Marcelo Tinelli (65) con sus hijos quedaron bajo la lupa desde que Juanita (22) decidió blanquear sus diferencias, y ahora se filtró cómo es la relación del empresario con Francisco (27), el otro fruto de su matrimonio con Paula Robles (58).

“Su hijo no tiene un buen vínculo con él hace varios meses”, aseguró Luis Bremer.

Luego, el periodista de A la Tarde agregó: “Paula le habría prestado un monoambiente a Francisco”.

Francisco, Marcelo y Candelaria Tinelli. (Foto: @MarceloTinelli.)

Aunque a principios de noviembre Marcelo Tinelli había compartido la gala por los 80 años del diario Clarín abrazado a Fran.

El fuerte gesto de Fran Tinelli

El rodaje de la segunda temporada del reality Los Tinelli expuso las rispideces familiares, y de hecho Francisco no había participado de la primera parte.

Ahora, Gustavo Descalzi contó desde Uruguay: “Este fin de semana debía haber venido Fran a grabar, pero se bajó de la serie hace bastante. Estaba programado venir con Juanita, pero los dos se bajaron de la serie”.