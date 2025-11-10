La promesa de Marcelo Tinelli de participar del debut de La Mañana con Moria no se pudo concretar, y el emrpesario le envió un mensaje de voz a la diva para disuclparse por haberle fallado.

“En este momento quiero cuidarme un poco de aparecer y generar cosas peores”, blanqueó Tinelli.

Entonces, remató: “Confío en que va a estar todo bien”.

Luego de la denuncia de Juana Tinelli por amenaza de muerte a nombre de Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe, Marcelo decidió permanecer en Uruguay y ni siquiera presentarse a su programa de streaming en Carnaval.

Moria Casán a solas con Ciudad antes del debut de su programa.

La reacción de Moria Casán ante el planteo de Marcelo Tinelli

Acto seguido, la One afirmó: “Cuando esté mejor y más armonioso estoy segura que nos va a dar un móvil, porque así nos dijo”.

“Si no quiere darlo está en todo su derecho, porque la gente tiene que hacer lo que se le canta”, continuó.

Al final, Moria Casán le envió sus buenos deseos a Marcelo Tinelli: “Que tenga mejor vida y que se le pase todo este quilombete”.