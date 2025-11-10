Tini Stoessel volvió a ser el centro de la escena este fin de semana, pero no solo por su música. Durante su presentación en el festival FUTTTURA, la artista frenó el show y soltó una frase relacionada al escándalo que vive Marcelo Tinelli y que encendió la polémica:.

“A veces la vida no se encarga rápido de las cosas, pero acuérdense que la justicia divina está mirando todo desde arriba y existe”, dijo la estrella justo antes de interpretar “Pa”, el tema más personal de su carrera.

La grabación del momento se viralizó en cuestión de minutos. La expresión “justicia divina” se convirtió en tendencia en las redes sociales y los usuarios de X/ Twitter no tardaron en atar cabos con el pasado de la cantante.

LA POLÉMICA FRASE DE TINI STOESSEL SOBRE EL ESCÁNDALO FAMILIAR DE MARCELO TINELLI

La frase de Tini reavivó un viejo escándalo: el conflicto judicial entre su papá, Alejandro Stoessel, y Marcelo Tinelli por los derechos de Patito Feo. Aquella disputa legal marcó a fuego a la familia Stoessel y dejó heridas que, según la propia cantante, nunca terminaron de cerrar.

Aunque con el tiempo ambas partes bajaron el perfil, la tensión nunca desapareció del todo. Por eso, cuando la artista habló de “justicia divina”, muchos interpretaron que el mensaje tenía un destinatario claro: el conductor de ShowMatch, que en los últimos días también fue noticia por problemas familiares y amenazas.

“Pa”, estrenada en 2023, es una canción dedicada al vínculo de Tini con su padre y a los años de silencio y sufrimiento que vivieron como familia. En su momento, la cantante explicó: “Esta canción habla de sanar y de cerrar heridas del pasado”.

