Tini Stoessel volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, no solo presencial en su show de Futttura en Tecnópolis, también en streaming.

Este sábado, La Casa transmitió en vivo el show y más de 740 mil personas se conectaron en simultáneo para disfrutar del mega espectáculo.

Tini Stoessel rompió todos los records

Con esa impresionante cifra, la artista rompió todos los récords de vistas en Argentina, consolidando su éxito en esta nueva etapa musical, marcada por una propuesta visual impactante, coreografías imponentes y una puesta en escena de nivel internacional.

El show, que combina nuevos temas con sus clásicos más populares, fue tendencia en redes sociales durante toda la noche, con miles de mensajes de fanáticos celebrando la energía y el talento de Tini.

