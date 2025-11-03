El show de Tini Stoessel en Tecnópolis tuvo un momento histórico cuando, sin previo anuncio, Chris Martin apareció en el escenario y desató una explosión de euforia entre el público.

La noche del domingo 2 de noviembre terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes, con miles de fanáticos celebrando la presencia del líder de Coldplay en el espectáculo Futttura, que viene agotando localidades desde su estreno.

El músico británico se sumó para interpretar “We Pray”, la colaboración que ambos grabaron para el álbum más reciente de Coldplay, y luego acompañó a Tini en una versión íntima y acústica de “Carne y Hueso”, una de las canciones más emotivas del repertorio de la artista argentina.

Entre la sorpresa y la emoción, el predio se llenó de gritos, teléfonos en alto y lágrimas de quienes presenciaron un encuentro artístico que pocos esperaban volver a ver en el país.

Chris Martin sorprendió a los fans de Tini Stoessel: cantó en Futttura | Créditos: X TINI Data

LA RELACIÓN ENTRE TINI Y CHRIS MARTIN

La química entre ambos no surgió en esta ocasión. Su vínculo se remonta a 2022, cuando Tini fue invitada por Coldplay durante una de sus diez presentaciones en River Plate, donde interpretaron juntos “Let Somebody Go” y también “Carne y Hueso”.

Desde entonces, la admiración mutua creció y dio lugar a nuevas colaboraciones internacionales, presentaciones conjuntas en Dublín, en el estadio Croke Park, e incluso en el icónico programa estadounidense Saturday Night Live, donde la argentina formó parte del show de la banda.

Futttura se posiciona como uno de los proyectos más importantes en la carrera de Tini. Con una puesta visual ambiciosa, coreografías de alto impacto, momentos teatrales y secciones acústicas, la gira muestra diferentes facetas de la artista en un formato que combina pop, electrónica y balada.

La serie de shows continuará en Tecnópolis los días 7, 8, 15 y 16 de noviembre, con la presentación del 8 transmitida en vivo por Disney+ para todo el mundo. Luego, la artista continuará su tour por Chile, Uruguay, Paraguay y distintas provincias argentinas.