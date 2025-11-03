A once meses de haberse reconciliado con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel disfruta de un presente sentimental estable junto al futbolista. Incluso, tomó con humor un ocurrente cartel que un fan llevó a verla al show de Futttura.

Durante una pausa del mega recital, la cantante comenzó a leer las muestras de cariño del público, hasta que la picardía de un fanático llamó su atención.

Uno de los presentes modificó la letra de su canción Ella dice e incluyó a su novio en la frase. “De Paul dice que te ama, pero no te ama como yo”, leyó Tini entre risas. Sin poder contenerse, la artista exclamó divertida: “¡Qué atrevido!”.

El momento quedó registrado por los fans y rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que la pareja suele mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas sobre su relación desde que se reconciliaron.

Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura (Imágenes del Instagram @tinistoessel)

Rodrigo de Paul le dedicó su primer mensaje público a Tini Stoessel tras la reconciliación:

El 25 de octubre, Tini Stoessel le dio vida a Futttura con un mega show en Tecnópolis, y su novio, Rodrigo de Paul, no se lo quiso perder.

El futbolista viajó desde Miami a la Argentina para acompañar a la artista en la primera presentación del espectáculo y, tras verla brillar en el escenario, le declaró su amor en Instagram.

La cantante deslumbró ante un campo repleto con un show moderno, tecnológico y disruptivo, que no dejó ningún detalle librado al azar.

Durante tres horas, Tini desplegó todo su talento y ofreció a sus fanáticos una experiencia única que recorrió las distintas etapas de su carrera musical.

“Te amo”, le escribió Rodrigo a Tini junto a los emojis de un corazón y un fueguito, en el posteo que la cantante compartió sobre el explosivo debut de Futttura.

El mensaje del futbolista fue el primero tras la reconciliación a comienzos de año. Los likes entre la pareja habían regresado tímidamente en septiembre.

Receptiva al comentario de Rodrigo, Tini le respondió con ternura: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

