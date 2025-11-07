Tini Stoessel está viviendo uno de los momentos más exitosos de su carrera, y su vida amorosa también atraviesa un gran presente.
La cantante está felizmente en pareja con Rodrigo de Paul, quien la acompañó en sus primeros shows de Futttura, su mega festival.
Cercana y divertida con sus fans, Tini protagonizó un encuentro en Tecnópolis, donde les permitió hacerle preguntas en vivo.
Tini bromeó sobre su casamiento con Rodrigo de Paul durante un vivo con sus fans:
Pícara, la artista se anticipó a las consultas más personales y bromeó sobre los rumores de casamiento con el futbolista.
“¿Qué preguntas me quieren hacer? Levanten la mano y yo elijo, porque si no, esto se vuelve un verdadero quilombo. Pero me cuidan. ‘¿Te vas a casar?’”, se auto preguntó Tini con humor, durante el stream de La Casa.
Sin dar una respuesta concreta, la artista remató entre risas: “No, paren, en serio. Me cuidan.”
Así, entre risas y complicidad, Tini volvió a mostrarse relajada y cercana con sus seguidores, mientras disfruta de un gran presente profesional y sentimental.
