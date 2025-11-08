El 8 de noviembre, Tini Stoessel se convirtió en noticia por partida doble. Durante su show de Futttura, uno de los camarógrafos sufrió una fuerte caída en el escenario, mientras registraba a la artista en vivo.

El trabajador trastabilló y cayó de pecho, a pocos metros de Tini, quien al notar la situación lo miró preocupada, buscando asegurarse de que estuviera bien, pese a no detener la performance.

Por suerte, el camarógrafo se reincorporó enseguida y continuó trabajando, sin mostrar lesiones aparentes.

Tini rompió todos los récords de vistas

Este sábado, La Casa Streaming transmitió en vivo el show de Tini Stoessel, y más de 740 mil personas se conectaron en simultáneo para ver el megae spectáculo de Futttura.

Con esa cifra, la cantante rompió todos los récords de audiencia en Argentina, consolidando su éxito en esta nueva etapa artística.

