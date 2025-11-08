La noticia que muchos esperaban finalmente se confirmó: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pusieron fecha para su casamiento por Civil y será antes de que termine el 2025.

Así lo confirmó Para Tí según una fuente cercana a la pareja, que viene de protagonizar una historia de amor llena de idas y vueltas. Ahora, la protagonista de Futttura y el mediocampista del Inter Miami CF habrían decidido dar un paso más y formalizar su relación en un evento que promete ser uno de los más comentados del año.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Conforme informaron a ese portal, la boda por Civil sería el 5 de diciembre y la fiesta la realizarían más adelante por sus respectivos compromisos laborales. “Quieren que sea un momento íntimo, muy cuidado, rodeados de su círculo más cercano”, agregaron.

CÓMO SERÁ LA CEREMONIA CIVIL DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Aunque los detalles del evento se mantienen bajo estricta reserva, según Para Tí, la ceremonia será íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos. No se descarta que, más adelante, la pareja organice una fiesta más grande para celebrar con figuras del espectáculo y el deporte.

Por el momento, Tini y De Paul prefieren mantener el perfil bajo y enfocarse en los preparativos, pero la expectativa crece día a día entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL: UN ROMANCE QUE SUPERÓ TODAS LAS PRUEBAS

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estuvo en el centro de la escena desde el primer minuto debido a la separación del futbolista de Camila Homs, la mamá de sus dos hijos, entre otros rumores y la presión mediátia.

Fotos: Captura de X (@lanatinista) Por: Fabiana Lopez

A pesar de sus idas y vueltas, la cantante y el deportisgta lograron consolidar su vínculo que empezó en el 2021 y ahora apostarían a un futuro juntos. Ambos compartieron momentos clave en sus carreras y no dudaron en mostrarse juntos en eventos importantes, tanto en la Argentina como en el exterior. Ahora, con la boda civil en el horizonte, la pareja se prepara para una nueva etapa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.