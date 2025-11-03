En las últimas horas, Santiago Sposato lanzó una verdadera bomba en Infama al revelar que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul decidieron suspender su esperada boda. La pareja, que había elegido el 20 de diciembre como fecha tentativa para el casamiento, finalmente optó por postergar el evento.

“¿Qué pasa con el casamiento de Tini Stoessel?”, disparó el panelista, dando pie a una serie de datos inéditos. “Cuando trascendió que se iba a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas”, contó Sposato, en referencia al revuelo que se generó entre los allegados a la pareja.

Luego, el panelista dio más detalles sobre este tema: “Quédense tranquilos, que este año no es. La idea es que sea en diciembre del 2026”, atinó a decir, revelando que la cantante y el futbolista decidieron postergar el gran paso por varios meses más.

Tini Stoessel vive un romance con el futbolista Rodrigo De Paul.

Por su parte, Karina Iavícoli aseguró que el evento podría no ser una boda formal: “A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar. O sea, sería sin papeles, como una gran celebración”.

En tanto, Marcela Tauro consultó si De Paul ya había finalizado su divorcio con Camila Homs, a lo que Laura Ubfal respondió sin dudar: “Sí, sí”. “Entonces que se casen”, retrucó la conductora del programa de América, con picardía.

“Cuando trascendió que se iba a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas”.

Por último, Ubfal aportó una información clave sobre los próximos pasos de la pareja: “Ellos tienen que ir a vivir a Miami. Ella tiene visa de trabajo. Justamente la otra vez discutíamos con Yani Latorre porque ella tiene que tener también la residencia.

“Lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Porque si ella se casa con él, como está contratado por el Inter, puede tener la residencia allá”, cerró la periodista.

“Quédense tranquilos, que este año no es. La idea es que sea en diciembre del 2026”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LIZARDO PONCE DEFENDIÓ A TINI STOESSEL TRAS LAS CRÍTICAS POR LLORAR DESPUÉS DE QUE SE SUSPENDA SU SHOW

La emoción de Tini Stoessel al anunciar la suspensión de su show por cuestiones climáticas desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales. Muchos la cuestionaron por haber llorado en el posteo donde comunicó la reprogramación, pero uno de sus amigos más cercanos, Lizardo Ponce, salió a defenderla en vivo.

En el programa de Yanina Latorre, Lizardo contó el impacto que le generó a Tini el no poder presentarse como había planeado: “A ella también le duele porque es la ilusión de volver a los escenarios de la forma en la que ella quiere hacerlo”, comenzó diciendo el panelista de Sálvese Quien Pueda.

“La última vez que se presentó fue para presentar el álbum Un mechón de pelo, donde contó todo lo que vivió. Ella tiene muchas ganas, y es mucha responsabilidad porque hay mucha gente trabajando”, agregó.

Foto: Captura (América)

“Es realmente enorme todo lo que está armando”, cerró Lizardo, a horas de que se cancelara lo que iba a ser el primer show de Futttura en Tecnópolis este 24 de octubre, y que se reprogramó para el 27 del mismo mes, en el mismo lugar y horario.