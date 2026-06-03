La noche del lunes quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino: Araceli González y Adrián Suar se reencontraron en el estreno de “Sottovoce” después de años de distancia y tensiones públicas.

Pero en medio de los flashes y la emoción, un nombre brilló por su ausencia: Fabián Mazzei, el marido de la actriz, que no estuvo en la platea para acompañarla en el estreno de la obra.

POR QUÉ FABIÁN MAZZEI NO FUE AL ESTRENO TEATRAL DE SOTTOVOCE CON ARACELI GONZÁLEZ

Las especulaciones no tardaron en aparecer. En las redes y en los pasillos del medio, muchos se preguntaron —y algunos insinuaron— que había algo más detrás de esa silla vacía.

Pero Mazzei salió a aclarar el panorama de manera directa y sin vueltas, a través de Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Hola Juan!!! Yo estuve grabando por el estreno de Zambrano de Disney en un estudio donde estaban todos los productores y actores!! Movida muy grande!!!! Te mando un abrazo",

"Hola Juan!!! Yo estuve grabando por el estreno de Zambrano de Disney en un estudio donde estaban todos los productores y actores!! Movida muy grande!!!! Te mando un abrazo“, le escribió el actor al periodista, cerrando cualquier interpretación alternativa. Una agenda profesional de peso fue el único motivo de su faltazo.

Araceli González (Foto: Movilpress)

Etchegoyen, que pudo comunicarse personalmente con Mazzei, fue contundente al presentar la información: “Escuché a algunos decir que no fue por otra cosa”, señaló, dejando en claro que el actor está en un momento de altísima actividad laboral y que su ausencia no tuvo ninguna otra lectura posible.

FABIÁN MAZZEI EN DISNEY: EL PROYECTO QUE LO MANTUVO ALEJADO DEL ESTRENO

El proyecto que retuvo a Mazzei en el estudio es nada menos que “Zambrano”, la nueva producción de Disney+ en la que comparte cartel con el Puma Goity.

Una serie que promete ser uno de los lanzamientos más esperados de la plataforma en el mercado local, y que claramente ya está en su fase final de grabaciones con agenda apretada.

La coincidencia de fechas fue inevitable: mientras Araceli acompañaba a Adrián Suar en Sottovoce ante la mirada de todo el medio, su marido estaba en un estudio rodeado de productores y colegas, dándole forma a un estreno que llegará en los próximos meses a las pantallas de todo el continente.