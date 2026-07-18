Hace 7 años, Michael Bublé habló públicamente de uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de cáncer que recibió su hijo Noah cuando tenía apenas tres años. En el video, viralizado esta semana, se ve al cantante, casado con la actriz argentina Luisana Lopilato, contar con crudeza cómo esa noticia lo partió al medio como padre y como artista.

“Recibimos el diagnóstico y eso fue todo, hombre, toda mi vida terminó, es demasiado difícil hablar de eso”, confesó Bublé, visiblemente afectado al recordar aquel día.

Michael Bublé se emocionó hasta las lágrimas al recordar el diagnóstico de su hijo Noah durante su paso por Carpool Karaoke Fuente: Carpool Karaoke / James Corden

El intérprete de Feliz Navidad explicó que a partir de ese momento nada volvió a ser igual, y que la prioridad absoluta pasó a ser la salud de su hijo por encima de cualquier compromiso profesional.

EL PARÉNTESIS EN SU CARRERA

Bublé fue contundente respecto a las decisiones que tomó apenas se enteró de la enfermedad de Noah: “Cancelé todo, saqué a mi hijo de la escuela y mudé a toda la familia al Hospital Infantil de Los Ángeles. No canté durante dos años”.

Michael Bublé se emocionó hasta las lágrimas al recordar el diagnóstico de su hijo Noah durante su paso por Carpool Karaoke Fuente: Carpool Karaoke / James Corden

LA FRASE DE NOAH QUE LO CAMBIÓ TODO

Uno de los recuerdos más movilizantes que compartió el cantante tiene que ver con una conversación con su propio hijo en la habitación del hospital.

“Recuerdo estar sentado en la habitación del hospital pensando que estaba preocupado por las ventas de discos, cuando Noah me dijo: Spider-Man es increíble, Superman es increíble, pero son falsos. Tú eres el verdadero superhéroe”, relató Bublé, emocionado.