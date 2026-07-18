A horas de la final entre la Selección Argentina y España, la fiebre mundialista se hizo sentir en todos lados, pero especialmente en el programa de Blender conducido por José María Listorti, que protagonizó un momento explosivo contra los “anti Messi”.

El conductor, visiblemente alterado, tomó el micrófono y lanzó una catarata de insultos contra quienes criticaron a la Scaloneta y, en particular, a Lionel Messi por haber saludado tiempo atrás a Donald Trump durante una visita del Inter de Miami al presidente, tras ganar la MLS.

José María Listorti (Foto: captura Bender)

“Yo como iba al Mundial, estaba como un poco cebado, y todos me decían ‘no le va a ir bien a la Selección’… Les metería un sopapo a cada uno. ‘Ahora que Messi le dio la mano a Trump, yo no sé si quiero que gane…’… ¡Andá a la c… de tu madre!”, disparó Listorti, sin guardarse nada.

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EL FURIOSO DESCARGO DE JOSÉ MARÍA LISTORTI CONTRA LOS CRÍTICOS DE MESSI Y LA SELECCIÓN: “LOS QUIERO VER EL DOMINGO”

La reacción de Listorti no pasó desapercibida entre sus compañeros, que lo miraban sorprendidos por el nivel de enojo y euforia que mostraba en vivo. El conductor fue todavía más allá y desafió a los críticos: “Los quiero ver el domingo, que es la final, se ponen a ver cine shampoo, en Canal 13, hijos de p…”, señaló.

En el cierre de su descargo, Listorti apuntó directamente a quienes cuestionaron a Messi por su gesto con Trump y por sus opiniones políticas. “’Messi le dio la mano a Trump’, ‘¡Ay, cuando se caiga este gobierno, te vamos a ir a buscar’!, ¡Boludos!. ¡Dejate de joder! ‘¡Ay le dio la mano a Trump, es veneno, es veneno, Desclasado, desclasado!’- ¿Qué carajo significa desclasado?”, lanzó, visiblemente harto.

Listorti. Foto: Ciudad Magazine

El conductor dejó en claro su fastidio acumulado contra referentes del “anti messismo” como Diego Brancatelli, autor de varias de esas frases, y no dudó en expresar su postura, dejando una frase para que “se ponga el poncho a quien le quepa”.

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