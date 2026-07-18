El Chino Darín y Úrsula Corberó abrieron las puertas de su casa en Barcelona y sorprendieron con un estilo que combina la arquitectura clásica catalana con una decoración moderna y minimalista. La pareja compartió imágenes del living de la vivienda a través de sus redes sociales, donde se los ve disfrutando de la intimidad del hogar.

La publicación generó rápidamente repercusión entre los seguidores de ambos actores, que destacaron el buen gusto detrás de cada rincón mostrado. Más allá de la anécdota puntual del posteo, lo que más llamó la atención fue el cuidado puesto en cada detalle de la decoración.

EL DISEÑO DE LA CASA DE CHINO DARÍN Y ÚRSULA CORBERÓ

La propiedad se destaca por sus techos altos, las molduras originales y una paleta de colores casi enteramente blanca, un recurso que amplifica la luminosidad natural del espacio. Ese fondo neutro le da protagonismo a las piezas de diseño contemporáneo que fueron sumando con el correr del tiempo, logrando un equilibrio entre lo histórico del edificio y lo actual del mobiliario.

Así es el arco que conecta el dormitorio con otra zona de la casa. Crédito: Instagram / ursulolita Por: Instagram

El living es el ambiente que más mostraron hasta ahora: un sofá blanco domina la escena, acompañado por una mesa ratona de líneas simples y suelos que aportan textura a la habitación. Todo el conjunto transmite una sensación de calma y buen gusto, muy en línea con el perfil bajo que ambos suelen mantener puertas adentro.

LA COCINA, CON GUIÑOS RETRO Y MUCHO ESTILO

Otro de los rincones que llamó la atención de los seguidores fue la cocina, donde se destacan los muebles blancos combinados con azulejos estilo ladrillo. El piso, de estética retro, funciona como pieza central del ambiente, mientras que la campana extractora suma un detalle de carácter a un espacio que, pese a ser compacto, resulta muy funcional.

La cocina de la casa del Chino Darín y Úrsula Corberó. Foto: Instagram @ursulolita Por: Instagram @ursulolita

Entre los detalles que compartieron también se filtraron rincones más cotidianos, como una pequeña biblioteca personal y objetos que reflejan el día a día de la pareja lejos de las cámaras. Ese contraste entre el lujo discreto y la vida hogareña es, justamente, lo que más repercusión generó entre los fans de ambos actores.