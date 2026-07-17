La histórica tensión entre Adabel Guerrero y Moria Casán volvió a salir a la luz. Todo comenzó con una entrevista de la bailarina en Blender, donde admitió sin filtros que siente un profundo rechazo por la conductora. Sus palabras no tardaron en llegar a oídos de la diva, quien reaccionó con la ironía que la caracteriza en LAM.

Ángel de Brito fue quien introdujo el tema al aire: “Adabel fue al programa de José María Listorti en Blender y dijo: ‘La detesto a Moria Casán’ por una devolución del Bailando”.

Lejos de desmentirlo, Adabel, que estaba como invitada en el piso, ratificó sus dichos y explicó el contexto en el que surgió esa confesión: “Esto es así. Al final de la entrevista te hacen como un juego. Te pasan un tape y tenés que acordarte cómo seguía la frase. De los tres tapes, dos eran Moria atacándome. Entonces me preguntaron cómo me llevaba con Moria y dije ‘la detesto’. Lo digo de corazón y no me arrepiento de decirlo, y perdón si nos está escuchando, porque siempre me ataca. Nunca me tiró un centro“, lanzó.

Adabel Guerrero habló sobre Moria Casán en LAM. Foto: Capturas (América)

Cuando le preguntaron por qué creía que Moria tenía esa actitud con ella, la bailarina fue sincera: "No sé, no me quiere, no le caigo bien“, expresó.

Las declaraciones de Adabel fueron tema de conversación en LAM, donde Moria Casán respondió en una nota para el programa sin perder su estilo filoso: "Ah, mirá qué bien. Qué buena onda, qué buena vibra“, ironizó apenas escuchó que la bailarina había dicho que la detestaba.

Luego, profundizó su postura y dejó en claro que no piensa engancharse con una pelea del pasado: "No me interesa lo que diga Adabel si no es un show y además está con cosas del pasado. No me interesa, mi amor. Está todo bien“, disparó.

Moria Casán le respondió a Adabel Guerrero. Foto: Capturas (América)

Pero la diva fue por más y cuestionó que, pese al paso del tiempo, la bailarina siga sintiendo ese resentimiento: "Me parece que atrasa y que si una persona que estudió psicología trata de sanar con todas las cosas que le pasaron en la vida, todavía me detesta, quiere decir que no aprendió nada. Lamento, mi amor, comete ese venenito sola“, sentenció.

Por último, Moria defendió el espíritu que tenía el Bailando en aquellos años y minimizó los cruces que mantenía con los participantes: “Yo no me tomo nada personal. Era todo un show, era bravísimo y era picante. El show tenía un ida y vuelta muy divertido y yo me la pasé siempre muy bien“, concluyó, dejando en claro que, para ella, todo formaba parte del espectáculo.

Adabel Guerrero: “Me preguntaron cómo me llevaba con Moria y dije ‘la detesto’. Lo digo de corazón y no me arrepiento de decirlo, y perdón si nos está escuchando, porque siempre me ataca. Nunca me tiró un centro“.

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EL DRAMA DE ADABEL GUERRERO AL HABLAR DE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN LAMELA: “LA DECISIÓN FUE MÍA”

Después de confirmar su separación de Martín Lamela, con quien tiene a su hija, Lola, Adabel Guerrero visitó LAM y habló a fondo, como nunca antes, sobre la crisis que terminó quebrando la relación de 17 años de amor.

Con total honestidad y visiblemente movilizada, la bailarina contó que la decisión final pasó por ella, aunque aclaró que el desgaste venía desde hacía muchísimo tiempo: “La decisión fue mía, porque yo ya hacía tiempo que venía sintiéndome muy triste, pero mucho tiempo, muchos años”, confesó Adabel en diálogo con Ángel de Brito.

La artista explicó que las crisis en la pareja eran recurrentes y que incluso tiempo atrás ya había planteado la posibilidad de separarse, aunque siempre terminaban apostando nuevamente a la relación: “Yo, hace mucho, le había dicho que me quería separar, pero había quedado en la discusión del momento. Que no, que probemos de nuevo y seguimos así”, recordó.

Foto: Captura (América)

Y profundizó sobre el vacío emocional que sentía dentro del vínculo: “Me sentía sola, me sentía triste. Obviamente que había mejores momentos que otros”.

Con crudeza, Adabel admitió que el vínculo ya funcionaba más como una sociedad vinculada a la crianza de su hija que como una verdadera pareja: “Yo me sentía sola, me sentía acompañada por el papá de la nena, no con tu novio o marido”, expresó.

Foto: Instagram (@adabelguerrero)

Y fue todavía más contundente al describir el presente sentimental que atravesaban: “Como pareja no había casi nada, te diré. Perdón, Martín, si te duele, pero él lo sabe”.

Adabel Guerrero: “Como pareja no había casi nada, te diré. Perdón, Martín, si te duele, pero él lo sabe”.

Sobre el final, Adabel dejó ver que, pese a estar convencida de lo que necesitaba para su bienestar, todavía atraviesa un fuerte proceso interno: “A mí me dolió muchísimo, me costó mucho tomar la decisión. Y todavía digo si hice bien o no. Me pregunto si hice bien o no”, cerró, sincera.