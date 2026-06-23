Adabel Guerrero volvió a apostar al amor y lo hizo a lo grande: se mostró por primera vez en público con Rodrigo Alenaz, su flamante pareja, en el estreno de la obra Drácula II: Resurrección, la nueva propuesta inmersiva de Pepe Cibrián Campoy.

La bailarina y el empresario del mundo del karting posaron juntos para las cámaras y no ocultaron su felicidad. Las fotos los muestran sonrientes y muy cómplices, en una noche que marcó el debut oficial de la pareja ante los flashes. La aparición de Adabel junto a Rodrigo llega a menos de dos meses de haber confirmado su separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de pareja y es papá de su hija.

A fines de mayo, según contó Luis Bremer en televisión, la bailarina decidió dejar de convivir con Lamela: “Pusieron punto final y no comparten más la misma casa, lo cual es sanísimo. Pusieron punto final a una convivencia de más de 17 años”, detalló el periodista.

Además, salió a la luz que la relación ya venía desgastada: “Hace dos años que no dormían juntos. Lo contó la propia Adabel, había una relación de estancamiento, mucha culpa porque hay una hija pequeña”, agregó Bremer.

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LAS FOTOS DE ADABEL GUERRERO CON RODRIGO ALENAZ EN EL ESTRENO DE DRÁCULA II: RESURRECCIÓN

Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz (Foto: Movilpress)

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