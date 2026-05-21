La vida de Adabel Guerrero cambió de un día para el otro. La bailarina se sinceró en sus redes sociales y contó cómo intenta reconstruirse después de la separación de Martín Lamela, marcada por rumores de infidelidad y un fuerte cimbronazo emocional.

Ahora, Adabel eligió abrir su corazón desde un lugar inesperado: un simple rompecabezas. En sus historias de Instagram, compartió una profunda reflexión sobre el proceso de rearmar su vida.

Adabel Guerrero (Foto: captura América) Por: Captura

“Cuando se te desarma la vida que tenías armada… sentís que no vas a poder, sentís que es imposible, sentís que las piezas no van a encajar, que todo es un desastre…”, escribió.

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“No hay que apurarse nunca a rearmar la vida”, expresó.

“Una vez que empezás a organizarte, a separar las cosas, a poner orden, aunque sea un poco de claridad, y las primeras fichas se empiezan a encajar, casi que no podés creer cómo de a poco se va acomodando todo tan rápido o más rápido de lo que pensabas”, reflexionó.

Adabel Guerrero (Foto: Instagram @adabelguerrero)

“Vivo en la misma casa con el papá de mi hija. No es lo ideal, pero lo hacemos por Lola, hasta que termine el colegio”, contó Adabel, que explicó que este acuerdo se mantendrá al menos hasta 2027, cuando se mude a la ciudad de Buenos Aires.

“Voy a esperar que termine el colegio para mudarnos a Capital. Está previsto para 2027”, detalló.

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