Recién llegado de vivir una experiencia única en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Fermín Bo, más conocido como Ferbo, habló sobre la captura de pantalla que se hizo viral y que muestra un mensaje que Domi Faena le envió a su exnovio diciéndole que lo extrañaba, cuando ambos recién comenzaban su historia de amor.

Si bien hoy están separados y la deslealtad de Domi salió a la luz recientemente, luego de que el chat fuera filtrado por la actual novia de su expareja, Ferbo aprovechó unos minutos de Se fue larga, el programa que comparte con ella en Luzu TV, para referirse al tema. Y fue contundente.

Ferbomi se dividió y estalló en redes (captura de redes)

“No quiero que se lo tomen como un descargo. Le pregunté a Domi si quiere hablar de esto y prefiere que no. Así que lo voy a decir yo”, comenzó diciendo el conductor, antes del cierre de la emisión del lunes 6 de julio.

Ante una broma de una de sus compañeras, Ferbo aclaró el tono de sus palabras: “No, estoy hablando en serio. Sé que hacemos jodas, pero estoy hablando en serio”.

Qué dijo Ferbo sobre la deslealtad de Domi Faena

Sin rodeos, el conductor de Luzu TV y del stream Viernes Trece confirmó cómo se enteró de la situación.

“Yo me enteré de la misma manera que ustedes: por redes sociales. Un screenshot que nos involucra a Domi y a mí. Me decepcionó y me angustió, pero es una historia pasada”, dijo el conductor.

Luego explicó que, pese a lo ocurrido, hoy mantienen una buena relación: “Nosotros ahora estamos solteros. Nos llevamos espectacular y nos queremos un montón. El vínculo tuvo muchas más cosas buenas, de las que me voy a acordar toda la vida”.

Qué dijo Ferbo sobre la deslealtad de Domi Faena. Video de Luzu

Recién llegado de Estados Unidos, Ferbo destacó además el presente laboral que atraviesan juntos.

“Hoy estamos haciendo un programón que va a crecer. Queremos seguir sumando experiencias como las del Mundial y llevar el streaming a otros lugares de Argentina”, agregó.

También dejó en claro que los problemas personales no afectarán el futuro del ciclo: “Este programa tiene menos de un año y medio y nos pasaron un montón de cosas personales. Pero créannos que nos queremos un montón. Se dijeron un montón de cosas, que alguno se iba a ir, y no, para nada”.

Y Ferbo agregó: “Nosotros hablaremos las cosas que tenemos que hablar y va a estar todo bien. Está todo bien. Es una historia del pasado”.

Qué dijo Domi Faena sobre su vínculo con Ferbo

Hasta ese momento en silencio, Domi Faena decidió tomar la palabra para dar su versión.

“Es horrible que se dividan en bandos. La realidad es que no los hay. Tuvimos un vínculo largo. Los dos hicimos cosas mal, los dos hicimos cosas bien. Los dos aprendimos y nos ayudamos. No estamos juntos y estamos bien”, expuso Domi.

Para cerrar el tema, Ferbo concluyó: “Exacto. Somos humanos y las personas se equivocan. Ojalá sirva para aprender y crecer. Yo aprendí un montón del vínculo también”.

Ferbomi se dividió y estalló en redes

Ferbomi se dividió y estalló en redes (captura de redes)