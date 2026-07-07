Si buscás un budín casero, húmedo y con un intenso sabor a limón, esta receta es ideal. Se prepara con ingredientes básicos que seguro tenés en casa y queda perfecta para acompañar unos mates o el café de la tarde.
Ingredientes
- 2 huevos
- 200 g de azúcar
- 100 ml de aceite
- 200 g de harina leudante
- Ralladura de 2 limones
- Jugo de 1 limón
- 100 ml de leche
Paso a paso
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o aceitá una budinera.
- Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara.
- Incorporá el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón.
- Agregá la harina leudante tamizada y mezclá suavemente hasta integrar.
- Volcá la preparación en el molde y horneá entre 40 y 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar.
Más sobre este tema
Un truco para que quede más húmedo
Cuando el budín todavía esté tibio, podés pincelarlo con una mezcla de jugo de limón y una cucharada de azúcar. Así logrará un sabor más intenso y una textura aún más húmeda.