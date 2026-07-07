Si buscás un budín casero, húmedo y con un intenso sabor a limón, esta receta es ideal. Se prepara con ingredientes básicos que seguro tenés en casa y queda perfecta para acompañar unos mates o el café de la tarde.

Ingredientes

2 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite

200 g de harina leudante

Ralladura de 2 limones

Jugo de 1 limón

100 ml de leche

Budín de limón esponjoso con pocos ingredientes (Foto IA)

Paso a paso

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o aceitá una budinera.

Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara.

Incorporá el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón.

Agregá la harina leudante tamizada y mezclá suavemente hasta integrar.

Volcá la preparación en el molde y horneá entre 40 y 45 minutos , o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar.

Un truco para que quede más húmedo

Cuando el budín todavía esté tibio, podés pincelarlo con una mezcla de jugo de limón y una cucharada de azúcar. Así logrará un sabor más intenso y una textura aún más húmeda.