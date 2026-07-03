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Cómo son y qué llevan las empanadas de pino, la versión chilena de un clásico argentino

Este plato se convirtió en una de las recetas más representativas de la gastronomía trasandina.

Cómo son y qué llevan las empanadas de pino, la vesión chilena de un clásico argentino.
Cómo son y qué llevan las empanadas de pino, la vesión chilena de un clásico argentino. Foto: Cucinare TV

Las empanadas son uno de los platos más populares de América Latina y cada país tiene su propia versión. En Chile, una de las recetas más tradicionales son las empanadas de pino, una receta que se distingue por su relleno jugoso y por una combinación de ingredientes que sorprende a muchos argentinos.

El término "pino" no hace referencia al árbol, sino al nombre que recibe el relleno elaborado con carne y cebolla condimentada. A diferencia de las empanadas argentinas, la versión chilena suele incorporar huevo duro, aceitunas y pasas de uva, un detalle que le aporta un marcado contraste entre sabores salados y dulces.

Estas empanadas suelen prepararse en reuniones familiares y celebraciones patrias en Chile, aunque su popularidad se extendió a toda la región. Además, son una alternativa sencilla para quienes buscan probar una variante distinta de un clásico que ya es universal.

Comensales
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Ingredientes

  • 2 cebollas blancas.
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria.
  • 250 gramos de carne picada.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Pimentón, a gusto.
  • Comino, a gusto.
  • Orégano, a gusto.
  • 3 huevos duros.
  • 60 gramos de aceitunas.
  • 60 gramos de pasas de uva.
  • Tapas para empanadas, cantidad necesaria.

Procedimiento

  1. Picar las cebollas en brunoise, es decir, en cubos pequeños y uniformes.
  2. Calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva y dorar la cebolla hasta que quede transparente.
  3. Incorporar la carne picada y cocinar durante unos minutos.
  4. Salpimentar y agregar pimentón, comino y orégano al gusto.
  5. Continuar la cocción hasta que la carne esté completamente cocida y el relleno se vea jugoso.
  6. Añadir los huevos duros picados, las aceitunas y las pasas de uva.
  7. Mezclar bien y dejar entibiar antes de utilizar el relleno.
  8. Rellenar las tapas de empanadas y cerrarlas formando el repulgue deseado.
  9. Colocar las empanadas en una placa para horno.
  10. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos, o hasta que la masa esté dorada.

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