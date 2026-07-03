Cómo son y qué llevan las empanadas de pino, la versión chilena de un clásico argentino

Las empanadas son uno de los platos más populares de América Latina y cada país tiene su propia versión. En Chile, una de las recetas más tradicionales son las empanadas de pino, una receta que se distingue por su relleno jugoso y por una combinación de ingredientes que sorprende a muchos argentinos.

El término "pino" no hace referencia al árbol, sino al nombre que recibe el relleno elaborado con carne y cebolla condimentada. A diferencia de las empanadas argentinas, la versión chilena suele incorporar huevo duro, aceitunas y pasas de uva, un detalle que le aporta un marcado contraste entre sabores salados y dulces.

Estas empanadas suelen prepararse en reuniones familiares y celebraciones patrias en Chile, aunque su popularidad se extendió a toda la región. Además, son una alternativa sencilla para quienes buscan probar una variante distinta de un clásico que ya es universal.

Comensales 4 Ingredientes 2 cebollas blancas.

cebollas blancas. Aceite de oliva, cantidad necesaria.

250 gramos de carne picada.

gramos de carne picada. Sal y pimienta, a gusto.

Pimentón, a gusto.

Comino, a gusto.

Orégano, a gusto.

3 huevos duros.

huevos duros. 60 gramos de aceitunas.

gramos de aceitunas. 60 gramos de pasas de uva.

gramos de pasas de uva. Tapas para empanadas, cantidad necesaria.

Procedimiento

Picar las cebollas en brunoise, es decir, en cubos pequeños y uniformes. Calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva y dorar la cebolla hasta que quede transparente. Incorporar la carne picada y cocinar durante unos minutos. Salpimentar y agregar pimentón, comino y orégano al gusto. Continuar la cocción hasta que la carne esté completamente cocida y el relleno se vea jugoso. Añadir los huevos duros picados, las aceitunas y las pasas de uva. Mezclar bien y dejar entibiar antes de utilizar el relleno. Rellenar las tapas de empanadas y cerrarlas formando el repulgue deseado. Colocar las empanadas en una placa para horno. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos, o hasta que la masa esté dorada.

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