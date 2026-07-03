Guiso carrero argentino: la receta de Maru Botana ideal para compartir en familia.

Cuando bajan las temperaturas, pocas comidas generan tanta sensación de hogar como un buen guiso carrero. Se trata de una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina, famosa por combinar carne, verduras y pastas en una preparación contundente y llena de sabor.

En ese contexto, la cocinera Maru Botana compartió su versión de este clásico plato invernal, una propuesta fácil de hacer, rendidora y pensada para disfrutar en familia o con amigos alrededor de la mesa.

El gran secreto de esta receta está en su sencillez. Con ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina, el guiso carrero logra una textura cremosa y un sabor intenso gracias a la combinación de verduras, carne y un caldo que se va formando durante la cocción.

Comensales 4 Ingredientes 600 gramos de carne vacuna

gramos de carne vacuna 2 hojas de laurel

hojas de laurel 3 hojas de apio

hojas de apio ½ morrón rojo

morrón rojo Una cebolla

cebolla Una zanahoria

zanahoria 2 papas

papas Un boniato o batata

boniato o batata Un envase de puré de tomates

envase de puré de tomates Aceite, cantidad necesaria

Sal, a gusto

Pimentón, a gusto

400 gramos de fideos mostacholes

gramos de fideos mostacholes Agua, cantidad necesaria

Verdeo picado, para servir

Queso rallado, para terminar el plato

Maru Botana, una de las mejores cocineras de Argentina. Foto: Web Arquitectura y Diseño

Procedimiento

Cortar la carne en cubos y sellarla en una olla o sartén profunda con un poco de aceite hasta que esté dorada. Agregar las hojas de laurel, el apio, el morrón y la cebolla picados. Cocinar unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse. Incorporar la zanahoria, las papas y el boniato cortados en cubos pequeños. Condimentar con sal y pimentón a gusto. Añadir el puré de tomates y cubrir la preparación con agua. Cocinar a fuego medio durante unos 20 minutos, hasta que las verduras estén casi tiernas. Incorporar los fideos mostacholes y continuar la cocción hasta que estén al dente y el guiso haya tomado una consistencia espesa. Servir bien caliente y terminar con verdeo fresco picado y abundante queso rallado.

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