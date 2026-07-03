Guiso carrero argentino: la receta de Maru Botana ideal para compartir en familia.

Cuando bajan las temperaturas, pocas comidas generan tanta sensación de hogar como un buen guiso carrero. Se trata de una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina, famosa por combinar carne, verduras y pastas en una preparación contundente y llena de sabor.
En ese contexto, la cocinera Maru Botana compartió su versión de este clásico plato invernal, una propuesta fácil de hacer, rendidora y pensada para disfrutar en familia o con amigos alrededor de la mesa.
El gran secreto de esta receta está en su sencillez. Con ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina, el guiso carrero logra una textura cremosa y un sabor intenso gracias a la combinación de verduras, carne y un caldo que se va formando durante la cocción.
Ingredientes
- 600 gramos de carne vacuna
- 2 hojas de laurel
- 3 hojas de apio
- ½ morrón rojo
- Una cebolla
- Una zanahoria
- 2 papas
- Un boniato o batata
- Un envase de puré de tomates
- Aceite, cantidad necesaria
- Sal, a gusto
- Pimentón, a gusto
- 400 gramos de fideos mostacholes
- Agua, cantidad necesaria
- Verdeo picado, para servir
- Queso rallado, para terminar el plato
Procedimiento
- Cortar la carne en cubos y sellarla en una olla o sartén profunda con un poco de aceite hasta que esté dorada.
- Agregar las hojas de laurel, el apio, el morrón y la cebolla picados. Cocinar unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.
- Incorporar la zanahoria, las papas y el boniato cortados en cubos pequeños.
- Condimentar con sal y pimentón a gusto.
- Añadir el puré de tomates y cubrir la preparación con agua.
- Cocinar a fuego medio durante unos 20 minutos, hasta que las verduras estén casi tiernas.
- Incorporar los fideos mostacholes y continuar la cocción hasta que estén al dente y el guiso haya tomado una consistencia espesa.
- Servir bien caliente y terminar con verdeo fresco picado y abundante queso rallado.
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